Bloomberg: правопреемник Эпштейна выплатит миллионы долларов жертвам финансиста

Правопреемник Джеффри Эпштейна в лице наследственного фонда и двух его исполнителей Даррена Индайка и Ричарда Кана согласились выплатить до 35 млн долларов 40 женщинам, которые подали иски против финансиста, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Обратившиеся в суд женщины утверждают, что стали жертвами насилия со стороны Эпштейна в период с 1995 года по 10 августа 2019 года. Чтобы раз и навсегда разрешить ситуацию с исками, правопреемник финансиста согласился выплатить им компенсацию в размере до 35 млн долларов.

Предложенный план урегулирования споров еще не вступил в силу. Его должен рассмотреть и утвердить федеральный судья в Нью-Йорке.

Наследники Эпштейна ранее уже выплатили 121 млн долларов компенсации 136 истцам. Еще 48 млн долларов они перечислили 59 жертвам.

Накануне полиция задержала брата нынешнего короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, которого заподозрили в связи с Эпштейном. Он провел в участке около 12 часов, после чего его отпустили.

