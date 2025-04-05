Bloomberg: Пекин отказал Вашингтону в продаже TikTok
Китай заблокировал принудительную продажу TikTok американским компаниям
Правительство КНР официально отвергло сделку по передаче контроля над платформой TikTok американским корпорациям, сообщает Bloomberg.
Это решение стало ответом на новые пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа, которые Пекин расценил как экономическое давление, сказано в публикации.
Аналитики отмечают, что отказ Китая от продажи своего технологического актива создаёт беспрецедентный случай в мировой практике. Власти КНР впервые прямо запретили продажу успешного цифрового продукта под внешним политическим давлением, что может кардинально изменить правила игры на глобальном IT-рынке.
Эксперты прогнозируют ужесточение контроля Китая над своими технологическими преимуществами на фоне растущего противостояния с США.