Bloomberg: Пекин отказал Вашингтону в продаже TikTok

Правительство КНР официально отвергло сделку по передаче контроля над платформой TikTok американским корпорациям, сообщает Bloomberg .

Это решение стало ответом на новые пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа, которые Пекин расценил как экономическое давление, сказано в публикации.

Аналитики отмечают, что отказ Китая от продажи своего технологического актива создаёт беспрецедентный случай в мировой практике. Власти КНР впервые прямо запретили продажу успешного цифрового продукта под внешним политическим давлением, что может кардинально изменить правила игры на глобальном IT-рынке.

Эксперты прогнозируют ужесточение контроля Китая над своими технологическими преимуществами на фоне растущего противостояния с США.