Bloomberg: от Украины останутся «лишь кости», если ее союзники потребуют ресурсы

Колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил, что от Украины не останется ничего, «лишь кости», если другие ее союзники потребуют ресурсы взамен оказанной помощи, сообщает Газета.ru .

При этом журналист настаивает на том, чтобы страны Европы разрешили президенту США Дональду Трампу заключить соглашение с Украиной и избежать конфликтов, которые могут углубить разногласия в распределении ресурсов, необходимых для восстановления страны после окончания конфликта.

Также Чемпион отметил, что в данный момент трудно оценить, какие ресурсы Украина сможет предоставить Соединенным Штатам после конфликта, поскольку многие месторождения находятся на территориях, контролируемых Россией, или расположены вдоль линий боевого соприкосновения.

3 февраля Трамп объявил о готовности продолжать поддержку Украины, если Киев предоставит доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже показала заинтересованность в таком соглашении. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки поставок американского оружия Киеву и внутренних разногласий в администрации президента США относительно объемов предоставляемой помощи.