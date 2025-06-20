Bloomberg: обещания справиться с проблемами за «2 недели» — дежурные для Трампа
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Американский президент Дональд Трамп имеет склонность к тому, чтобы ставить срок две недели для решения проблем. Но он не всегда укладывается в обещанное время, отмечает Bloomberg в материале про предположение Белого дома о том, что Соединенные Штаты в течение двух недель примут решение, атаковать ли Иран, сообщает ТАСС.
Президент США уже долгие годы использует фразу «за пару недель», когда хочет установить срок, когда Вашингтон решит тот или иной вопрос. При этом Трамп не всегда соблюдает установленное время, а порой и вовсе забывает о сказанном.
До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге сказала, что, по мнению президента США, имеются шансы на дипломатическую работу с Тегераном в рамках его ядерной программы. По ее словам, в течение 14 дней глава Соединенных Штатов примет решение, будут ли они атаковать Иран.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ отрицательно относится к возможному убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Россия осудит ликвидацию, если она случится.