Американский президент Дональд Трамп имеет склонность к тому, чтобы ставить срок две недели для решения проблем. Но он не всегда укладывается в обещанное время, отмечает Bloomberg в материале про предположение Белого дома о том, что Соединенные Штаты в течение двух недель примут решение, атаковать ли Иран, сообщает ТАСС .

Президент США уже долгие годы использует фразу «за пару недель», когда хочет установить срок, когда Вашингтон решит тот или иной вопрос. При этом Трамп не всегда соблюдает установленное время, а порой и вовсе забывает о сказанном.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге сказала, что, по мнению президента США, имеются шансы на дипломатическую работу с Тегераном в рамках его ядерной программы. По ее словам, в течение 14 дней глава Соединенных Штатов примет решение, будут ли они атаковать Иран.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ отрицательно относится к возможному убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Россия осудит ликвидацию, если она случится.