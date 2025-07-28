Bloomberg назвал сигналом России доставку ядерного оружия США в Британию

США отправили в Великобританию тактическое ядерное оружие. Доставка осуществлялось с помощью самолета с включенными транспондерами. Это стало сигналом России, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США вылетел с американской авиабазы Киртланд в штате Нью-Мексико. Именно там находится Центр ядерного вооружения ВВС США. Затем воздушное судно приземлилось на базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.

Директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что американский самолет вернул Британии ядерное оружие. А решение не отключать транспондеры на воздушном судне можно расценивать как сигнал России.

Старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберке заявил, что США данным шагом хотели показать Москве, что «не сокращают свое ядерное присутствие в Европе».

Между тем неделю назад издание UK Defence Journal писало, что США разместили на территории Великобритании несколько своих ядерных бомб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сократил срок для достижения соглашения по Украине до 10–12 дней. По его словам, больше «нет причин ждать».