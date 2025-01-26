Bloomberg: НАТО передаст Евросоюзу секретную информацию по вооружению

Как пишет американское издание Bloomberg, НАТО запускает процесс, который приведет к предоставлению оборонной промышленности совершенно секретных сведений о показателях военного потенциала. Эти данные определят, какое вооружение и оборудование должны производить страны-члены альянса.

Из материала следует, что НАТО стремится убедить европейские компании увеличить свои производственные мощности. Страны ЕС могут получить конфиденциальную информацию в течение нескольких месяцев, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года объем экспорта оружия США на фоне российского-украинского конфликта достиг рекордных 318,7 млрд долларов.