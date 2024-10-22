Bloomberg: Индия против идеи превратить БРИКС в коалицию противников США

Индия выступила против борьбы с долларом и идеи превратить БРИКС в коалицию противников США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Страна не поддержала дальнейшее расширение организации. В статье сказано, что такой же позиции придерживаются Бразилия и ЮАР. Также против подобной инициативы выступили ОАЭ, у которых хорошие отношения с Западом.

Также на отказ большинства членов БРИКС бороться с долларом указал тот факт, что прошедшая в Москве встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС состоялась без представителей Китая, Индии и ЮАР.

Директор Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивей заявил, что идея России создать платежную систему в обход доллара кажется слишком амбициозной. Тем более, что остальные члены БРИКС не находятся под западными санкциями.

Ранее в Кремле прокомментировали слухи про «план победы над долларом» на саммите БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество членов организации «не направлено ни против кого, ни против чего».