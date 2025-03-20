Bloomberg: ЕС не намерен принимать условия России по Украине
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Страны Европы категорически отказались выполнять условия по Украине, выдвинутые Путиным, сообщает «Царьград».
По данным агентства Bloomberg, высокопоставленный представитель одной из основных стран Евросоюза указал, что Европа не намерена идти на уступки в этом вопросе.
В тот же день президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, ключевой темой обсуждения стало урегулирование украинского кризиса. Обе стороны выразили обоюдное стремление к улучшению отношений между странами, учитывая их значимость для поддержания мировой безопасности и стабильности.
Российская сторона также акцентировала внимание на важности прекращения принудительной мобилизации на Украине и поставок вооружения ВСУ в контексте возможного перемирия.
В Кремле неоднократно заявляли о стремлении к устойчивому миру на Украине, который бы учитывал приоритеты и опасения Москвы. Российская Федерация подтвердила свою готовность к диалогу при условии гарантий защиты собственных национальных интересов.