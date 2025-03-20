Bloomberg: ЕС не намерен принимать условия России по Украине

По данным агентства Bloomberg, высокопоставленный представитель одной из основных стран Евросоюза указал, что Европа не намерена идти на уступки в этом вопросе.

В тот же день президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, ключевой темой обсуждения стало урегулирование украинского кризиса. Обе стороны выразили обоюдное стремление к улучшению отношений между странами, учитывая их значимость для поддержания мировой безопасности и стабильности.

Российская сторона также акцентировала внимание на важности прекращения принудительной мобилизации на Украине и поставок вооружения ВСУ в контексте возможного перемирия.

В Кремле неоднократно заявляли о стремлении к устойчивому миру на Украине, который бы учитывал приоритеты и опасения Москвы. Российская Федерация подтвердила свою готовность к диалогу при условии гарантий защиты собственных национальных интересов.