Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО после победы Трампа

Президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО после победы на выборах в стране республиканца Дональда Трампа, но передумал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Такая идея рассматривалась как один из вариантов усиления поддержки Украины до прихода к власти Дональда Трампа.

Вашингтон отказался от этих планов из-за «низкой вероятности успеха в краткосрочной перспективе».

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден хочет успеть втянуть США в ядерную войну с Россией до момента, пока избранный президент Америки Дональд Трамп официально вступит в должность американского лидера.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.