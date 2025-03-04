Bloomberg: американская ракета Dark Eagle не доказала свою эффективность

Политика

По информации издания Bloomberg, американская гиперзвуковая ракета Dark Eagle не смогла доказать свою эффективность. Тем не менее она будет принята на вооружение в США к 30 сентября этого года, сообщает РИА Новости.

Испытания ракеты на мысе Канаверал прошли в декабре прошлого года. Тогда в США заявили, что комплекс показал «сквозную работоспособность».

Ракета во время полета легла на заданный курс и точно в расчетное время поразила учебную цель. В декабре провели первый полностью успешный пуск. До этого боеприпасы падали на взлете, на маршруте и на финальном участке.

В этот раз в управлении оперативных испытаний Пентагона отметили, что данных для оценки эффективности комплекса недостаточно.