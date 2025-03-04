Bloomberg: американская ракета Dark Eagle не доказала свою эффективность

По информации издания Bloomberg, американская гиперзвуковая ракета Dark Eagle не смогла доказать свою эффективность. Тем не менее она будет принята на вооружение в США к 30 сентября этого года, сообщает РИА Новости .

Испытания ракеты на мысе Канаверал прошли в декабре прошлого года. Тогда в США заявили, что комплекс показал «сквозную работоспособность».

Ракета во время полета легла на заданный курс и точно в расчетное время поразила учебную цель. В декабре провели первый полностью успешный пуск. До этого боеприпасы падали на взлете, на маршруте и на финальном участке.

В этот раз в управлении оперативных испытаний Пентагона отметили, что данных для оценки эффективности комплекса недостаточно.