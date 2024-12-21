Пентагон провел испытания двух новых дальнобойных ракет

В этом месяце Пентагон отчитался, что провел успешные испытания сразу двух систем — LRHW (гиперзвуковое оружие большой дальности) и PrSM (высокоточная ракета). В США отметили, что это оружие нужно для противостояния РФ в Европе и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости .

Ракетный комплекс большой дальности LRHW Dark Eagle испытали на мысе Канаверал. Ракета во время полета легла на заданный курс и точно в расчетное время поразила учебную цель. В декабре провели первый полностью успешный пуск. До этого боеприпасы падали на взлете, на маршруте и на финальном участке.

Это вооружение состоит из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки и машин обеспечения. Там используется ракета, относящаяся к классу гиперзвуковых планеров. Как говорят в военном ведомстве США, ракета может разогнаться до минимум 5 Махов. Ориентировочная дальность полета — свыше 2775 км.

Ракета PrSM может заменить в войсках ATACMS. Скорее всего именно поэтому последними массово вооружают ВСУ, чтобы освободить место под них. Проект начался в Штатах в 2016 году. Разработку вели по четырем направлениям. Сначала сделали баллистическую ракету для целей, находящихся на расстоянии от 60 до 500 км. Она стоит на вооружении в некоторых американских частях.

Затем была разработана ракета, летящая на расстояние до 1000 км. Ее планируют поставить на вооружение к 2028 году.

В разработке у американских военные находятся еще две модификации. Одна с более тяжелой проникающей боевой частью, чтобы ликвидировать хорошо укрепленные фортификации. Вторая — с перспективным воздушно-реактивным двигателем, который позволит увеличит дальность полета до 1,5 тыс. км.