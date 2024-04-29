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Блинкен заявил о готовности Штатов сесть за стол переговоров с РФ

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США готовы проводить переговоры с РФ по вопросам украинского кризиса. Об этом сообщает Ura.ru .

Он выступил на мировом экономическом форуме в Эр-Рияде.

«Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры. Мы обязательно там будем», — сказал Блинкен.

Кроме того, он выразил надежду, что на данных переговорах будет присутствовать и Украина.

Ранее госсекретарь заявил, что у НАТО не было и не будет замыслов против России, так как это оборонительный альянс.

При этом в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский принял закон, по которому исключается возможность переговоров с Россией по вопросам урегулирования конфликта.