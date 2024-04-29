Блинкен: у НАТО не было и не будет замыслов против России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс никогда не вынашивал замыслов против РФ, а также не планирует это делать в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.
Блинкен на данный момент находится на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
Он также напомнил, что НАТО является оборонным альянсом.
При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл на Украину с необъявленным визитом. В Киеве глава альянса заявил, что государства, входящие в организацию, должны в приоритетном порядке передавать вооружение украинской армии.