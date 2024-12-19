Блинкен заявил, что для вступления Украины в НАТО Киев должен продолжать реформы

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и должна стать членом НАТО, но Киеву нужно для этого продолжать реформы военных институтов и укрепления демократии, сообщает РИА Новости .

Об этом он заявил в американском Совете по международным отношениям.

«Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах», — сказал он, отвечая на вопрос о взгляде США на позицию РФ относительно возможности вступления Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что если Украину примут в НАТО, это станет угрозой для безопасности России.

Российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на прежних условиях, включая отказ Украины вступать в НАТО.