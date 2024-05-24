Блинкен: Вашингтон вводит визовые ограничения против Грузии

Соединенные Штаты переходят к политике визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятия властями страны закона об иноагентах, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости .

«В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей», — указал он.

Блинкен добавил, что новые ограничения будут затрагивать и лиц, которые несут ответственность за «меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выступил против украинизации страны из-за призыва Венецианской комиссии отменить закон об иноагентах. Он призвал «защищать государственный суверенитет и безопасность страны».