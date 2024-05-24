Блинкен: Вашингтон вводит визовые ограничения против Грузии
Соединенные Штаты переходят к политике визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятия властями страны закона об иноагентах, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
«В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей», — указал он.
Блинкен добавил, что новые ограничения будут затрагивать и лиц, которые несут ответственность за «меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выступил против украинизации страны из-за призыва Венецианской комиссии отменить закон об иноагентах. Он призвал «защищать государственный суверенитет и безопасность страны».