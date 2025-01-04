Блинкен: Вашингтон обеспокоен возможностью применения РФ ядерного оружия

сегодня в 03:19

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это чрезвычайно серьёзно», — заявил он.

Как пишет издание, в Вашингтоне «глубоко обеспокоены» такой возможностью.

При этом Китай мог бы сыграть роль «сдерживающего фактора», предположил Блинкен.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня. Местом противостояния вооружений может быть Киев или любой другой город, пояснил российский лидер.