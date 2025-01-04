Блинкен: Вашингтон обеспокоен возможностью применения РФ ядерного оружия
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.
«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это чрезвычайно серьёзно», — заявил он.
Как пишет издание, в Вашингтоне «глубоко обеспокоены» такой возможностью.
При этом Китай мог бы сыграть роль «сдерживающего фактора», предположил Блинкен.
Ранее Путин заявил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня. Местом противостояния вооружений может быть Киев или любой другой город, пояснил российский лидер.