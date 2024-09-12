Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров по ударам вглубь РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что доложит американскому президенту Джо Байдену об услышанном на переговорах в Киеве, где осуждали разрешение по ударам дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщает Газета.ru .

Ранее прошел совместный визит госсекретаря Штатов Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев. Там они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По мнению The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Британии, страна решила разрешить бить ракетами Storm Shadow по целям в России. При этом Лондон считает, что делать публичное заявление о принятом решении в Киеве будет «излишне провокационным».

Издание отмечает, что ограничения на использование ВСУ ракет с дальностью от 190 миль (305 км), будут действовать. Это нужно, чтобы избежать «безрассудных» или «ненужных» атак в конфликте.

Источники The Guardian рассказали, что визита Блинкена и Лэмми в Киев не было, если бы не приняли положительное решение по ракетам Storm Shadow.

Как пишет Bloomberg, в США хотят до снятия ограничений услышать от Украины стратегию ударов вглубь РФ.

11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что западные страны приняли решение разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по РФ.