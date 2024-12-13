Бюро нацбезопасности Польши: ввод войск на Украину можно воспринять как раздел страны

В Польше объяснили отказ от отправки своих войск на Украину

Если бы польские войска были отправлены на Украину, то это стало бы большой ошибкой. В таком случае Россия восприняла бы случившееся как попытку Польши оккупировать Западную Украину, заявил глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера, сообщает РБК .

По его словам, республике надо сосредоточиться на подготовке «первой линии обороны» в Центральной Европе. В связи с этим, как добавил Севера в соцсети Х., отправку польских войск куда-либо стоит исключить.

Также в эфире радиостанции Polskie Radio Севера заявил, что Польша должна сохранить все возможные силы на своей территории. По его словам, для присутствия на Украине необходимы международные полномочия.

«Это должен быть либо мандат ООН, либо европейский мандат», — сказал Севера.

Он также уточнил, что страны Запада лучше готовы к отправке войск на Украину. Севера добавил, что консультационный процесс по украинскому конфликту идет очень активно. При этом «нет желания завершить его как можно быстрее».

Ранее Польша подняла в небо самолеты из-за российских ударов по Украине. Были активированы дежурные пары истребителей.