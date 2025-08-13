сегодня в 10:36

Bild: Зеленский приедет в Берлин на встречу по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин, где будет участвовать в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости .

По информации Bild, канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет в среду видеоконференцию с Дональдом Трампом. В ней также будет участвовать и Владимир Зеленский.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус заявил, что еще в разговоре поучаствуют генсек НАТО, представители властей Украины, основных стран Европы, Евросовета и ЕК.

Эта беседа пройдет в преддверии саммита России и США на Аляске.