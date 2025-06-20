Bild: Вагенкнехт попросила Мерца созвониться с Путиным и поехать в Москву

Популярный в Германии политик Сара Вагенкнехт потребовала у канцлера ФРГ Фридриха Мерца созвониться с российским президентом Владимиром Путиным. Также она предложила ему отправиться в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Bild.

19 июня на ПМЭФ Путин в ответ на вопрос немецкого журналиста сказал, что если Мерц хочет созвониться, то Россия не отказывается от контактов. Страна всегда открыта к ним.

«Мерц должен принять предложение о разговоре и позвонить Путину», — сказала глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

При этом она отметила, что канцлеру ФРГ предстоит самому решить, что делать дальше.

Ранее Путин сказал, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. Однако Москва требует признания реалий, сложившихся на земле.