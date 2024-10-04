Обозреватель газеты Bild Юлиан Репке предрек Украине проигрыш в конфликте с Россией. По его словам, ВСУ не спасут даже новые волны мобилизации, сообщает ТАСС .

Журналист считает, что российская армия продолжит уничтожать позиции противника. Репке уточнил, что ВСУ не смогут спастись от авиаударов со стороны ВС РФ.

В результате, по словам журналиста, Украина потерпит поражение в конфликте даже при условии очередных волн мобилизации. Он добавил, что если Киев отправит новые отряды ВСУ в зону боевых действий, это станет «самоубийством».

Репке уточнил, что у Запада теперь осталось только два варианта развития событий. Первый заключается в усилении поддержки киевского режима, второй — в поднятии белого флага.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут к ядерному конфликту, поощряя Украину бить вглубь РФ.