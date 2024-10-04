Bild: Украина проиграет России даже при условии новых волн мобилизации
Обозреватель газеты Bild Юлиан Репке предрек Украине проигрыш в конфликте с Россией. По его словам, ВСУ не спасут даже новые волны мобилизации, сообщает ТАСС.
Журналист считает, что российская армия продолжит уничтожать позиции противника. Репке уточнил, что ВСУ не смогут спастись от авиаударов со стороны ВС РФ.
В результате, по словам журналиста, Украина потерпит поражение в конфликте даже при условии очередных волн мобилизации. Он добавил, что если Киев отправит новые отряды ВСУ в зону боевых действий, это станет «самоубийством».
Репке уточнил, что у Запада теперь осталось только два варианта развития событий. Первый заключается в усилении поддержки киевского режима, второй — в поднятии белого флага.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут к ядерному конфликту, поощряя Украину бить вглубь РФ.