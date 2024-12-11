Bild*: Шольц запросил вотум доверия в Бундестаге

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подал запрос на вотум доверия в немецкий Бундестаг. Он также обратился к членам федеральной канцелярии с заявлением, сообщает «Bild на русском»*.

Шольц попросил парламентариев начать голосование о доверии к нему, как к канцлеру. Решение будут принимать в понедельник 16 декабря. В этот день политик планирует выступить и сделать заявление.

Между тем, как канцлер ФРГ подаст запрос на вотум доверия, и рассмотрением, должно пройти не менее двух суток. Однако в этот раз голосование будет 16 декабря в 13:00, то есть, через пять дней.

Ранее Шольц сказал, что «гордится» выбранным курсом по конфликту на Украине, а также оказанием помощи Киеву.

*«Bild на русском» признан в России иноагентом.