Bild: политики из партии Шольца выдали российскую подлодку за немецкую

Два политика из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, перепутали немецкую подлодку класса U212CD с российской субмариной проекта 636 «Варшавянка», сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт разместили пост в соцсети с изображением подлодки и надписью: «Решение Бундестага (о выделении денег на подлодки — прим. редакции) укрепляет нашу безопасность и промышленную площадку Киля». При этом вместо U212CD фигурирует российская подлодка.

Политики выразили сожаление об ошибке. Клинк заявил, что плохо проверил то, что собиралась опубликовать его команда.

Ранее опрос показал, что всего 16% немцев убеждены, что Шольц будет переизбран канцлером по итогам досрочных выборов. 49% респондентов уверены в победе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.