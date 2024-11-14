Bild*: министр обороны Германии Писториус обходит Шольца и Мерца в опросах

Глава Минобороны Германии Борис Писториус обходит действующего канцлера страны Олафа Шольца и кандидата от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца в опросах, сообщает Bild на русском *.

Согласно опросу института Forsa, Шольц утрачивает поддержку не только среди электората, но и среди представителей своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Так, видеть его кандидатом на пост канцлера предпочли лишь 13% опрошенных. При этом Писториуса поддержали 57% респондентов.

Также наблюдается существенное снижение уровня поддержки, оказываемой Шольцу со стороны сторонников СДПГ: 58% респондентов выражают свою поддержку Писториусу, в то время как только 30% поддерживают Шольца.

В случае, если бы Писториус и Мерц соревновались за голоса избирателей, то 39% респондентов отдали бы предпочтение министру обороны Германии, в то время как за кандидата от ХДС проголосовали бы лишь 25%. При этом среди сторонников ХДС Писториуса поддержали 22%, а Мерца — 59%.

Аналитики считают, что результаты опроса показали влияние Писториуса как среди левых, так и среди консервативных немецких избирателей.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным в случае своего избрания.

*СМИ признано в России иностранным агентом.