Bild: Мерц, Макрон и Стармер еще решают, поедут ли в США с Зеленским

В воскресенье правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера будут решать, поедут лидеры стран в США на встречу американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет Bild, ссылаясь на источники, лидеры европейских государств договорились скоординировать общие действия и вместе решить, поедут ли они в США. Но для отправки в Вашингтон требуется официальное приглашение от властей Штатов.

Американский президент предложил Зеленскому пригласить с собой европолитиков, но официального приглашения для них нет. Именно поэтому главы стран Европы хотят избежать только демонстративной встречи в Штатах.

Поездка Зеленского в Америку запланирована на 18 августа. Скорее всего, в рамках мероприятия он обсудит с Трампом в том числе и итоги российско-американского саммита.