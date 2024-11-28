Bild*: мемуары Меркель стали пощечиной Украине

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Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель стали пощечиной Украине. В книге и в интервью для западных СМИ она говорит, что возведение трубопровода «Северный поток — 2» и экономическое партнерство ФРГ с РФ было полезно для страны и не отказывается от своих слов, сообщает «Bild на русском»*.

«Это пощечина для всех украинцев, что экс-канцлер Ангела Меркель даже задним числом считает «Северный поток» правильным и не желает видеть «какой-либо ошибки», — отмечается в материале.

Автор публикации, в отличие от бывшего немецкого канцлера, считает строительство «Северного потока — 2» и экономическое сотрудничество ФРГ и России ошибкой. Это якобы дало президенту России Владимиру Путину возможность «модернизировать свою военную машину».

Ранее Меркель назвала пугающим ядерный потенциал РФ.

*«Bild на русском» признан в РФ иностранным агентом.