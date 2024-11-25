Меркель назвала пугающим ядерный потенциал России

сегодня в 18:10

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала страны НАТО признать ядерный потенциал РФ. Также политик сказала, что он «пугающий», сообщает Lenta со ссылкой на материал ВВС.

Меркель отметила, что бояться Россию Западу не нужно. Однако необходимо признать, что РФ — одна из самых крупных, как США, ядерных держав в мире.

Европейским государствам необходимо сделать все, чтобы не допустить ударов ядерным оружием.

Ранее Меркель говорила, что украинский кризис будет завершен путем переговоров, а не как результат военных действий.