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Французский политик Флориан Филиппо считает, что «план победы» украинского президента Владимира Зеленского безумен. На своей странице в соцсети X он также написал, что стратегия лидера Украины чревата новой мировой войной, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Филиппо, издание The Times уже раскрыло все пункты «плана» Зеленского. Политик отметил, что считает это безумной идеей, которая может привести к войне.

Кроме того, Флориан Филиппо призвал государства прекратить поддерживать Украину.

Ранее политик заявил, что президент России Владимир Путин понял, что страны-члены НАТО, разрешившие Украине атаковать российскую территорию дальнобойным оружием, хотят начать третью мировую войну. По мнению француза, такие действия рискуют обернуться катастрофой для Североатлантического альянса.