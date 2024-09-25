Безумная идея: что во Франции думают о «плане победы» Зеленского
Фото - © Телеграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Французский политик Флориан Филиппо считает, что «план победы» украинского президента Владимира Зеленского безумен. На своей странице в соцсети X он также написал, что стратегия лидера Украины чревата новой мировой войной, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам Филиппо, издание The Times уже раскрыло все пункты «плана» Зеленского. Политик отметил, что считает это безумной идеей, которая может привести к войне.
Кроме того, Флориан Филиппо призвал государства прекратить поддерживать Украину.
Ранее политик заявил, что президент России Владимир Путин понял, что страны-члены НАТО, разрешившие Украине атаковать российскую территорию дальнобойным оружием, хотят начать третью мировую войну. По мнению француза, такие действия рискуют обернуться катастрофой для Североатлантического альянса.