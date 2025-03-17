Бьет все рекорды: популярность Трампа в США резко возросла

Президент США Дональд Трамп пользуется огромной популярностью среди американцев. 47% граждан считают его работу на посту главы государства хорошей, несмотря на падение фондовых рынков, сообщает BILD на русском * со ссылкой на NBC News.

Такие показатели популярности являются рекордными для Трампа как для 45-го и 47-го президента США. Ранее подобного одобрения он еще не добивался.

Миграционная политика Трампа пользуется наибольшей поддержкой. В этом отношении его работу одобряют 56% опрошенных. А 47% респондентов одобряют радикальное сокращение госаппарата.

Политику Трампа в отношении НАТО и Украины поддерживает 41% опрошенных. При этом 40% критикуют республиканца в этом вопросе.

На фоне одобрения Трампа рейтинги популярности демократов упали до исторического минимума. Они заручились поддержкой лишь 29% опрошенных.

Граждане видят проблему в дефиците лидерства, так как они не знают, кто из демократов лучше всего подошел бы на роль президента США. На фоге этого рейтинг бывшего вице-президента Штатов Камалы Харрис упал до 9%.

Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. Предполагается, что во время диалога поднимется тема урегулирования конфликта на Украине, в частности — вопрос вокруг территорий.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.