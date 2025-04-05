Бессент обвинил Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

Украинский президент Владимир Зеленский умудрился в последний момент сорвать самую легкую сделку в мире, когда уже находился в Овальном кабинете рядом с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление в интервью журналисту Такеру Карлсону сделал министр финансов США Скотт Бессент, пишет РИА Новости .

«Он (Зеленский — ред.) добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», — заявил Бессент.

Речь идет о сделке между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах, которую Трамп и Зеленский должны были подписать 28 февраля 2025 года. Тогда украинский лидер приехал в Вашингтон и во время пресс-конференции с Трампом устроил перепалку.

В итоге команда Трампа взяла перерыв в переговорах, с которого уже не вернулась к диалогу. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позднее Зеленский извинился перед американским лидером.