В настоящее время на Украине ситуация достигла той крайности, когда к мобилизации должно быть готово абсолютно все население страны без исключения по гендерному признаку. Соответствующее заявление сделала глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская, пишет РИА Новости .

«Мы уже на том моменте, где и женщины, и, на самом деле, люди с 18 лет должны готовиться (к мобилизации — ред.). Вообще все взрослое население. Без исключения», — заявила Берлинская в видео для украинского телеканала «Новости.Live».

По мнению Берлинской, всеобщая мобилизация на Украине, если она настанет, должна коснуться всех без исключений по признакам неприкасаемости.

Ранее сообщалось, что еще 18 мая 2024 года на Украине вступил в законную силу указ об усилении внутренней мобилизации. Все украинцы призывного возраста обязаны были обновить информацию о себе в ТЦК (местные военкоматы — ред.). Вручение повестки на Украине считалось законным даже в том случае, если призывник ее не видел лично.