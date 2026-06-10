В Германии назвали безуспешными предложения Европы и Зеленского по Украине

Berliner Zeitung назвала безуспешными предложения европейских лидеров и Владимира Зеленского по Украине. Издание считает, что они игнорируют позицию России, сообщает «Царьград» .

Berliner Zeitung оценило саммит 7 июня в Лондоне, где Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский пытались согласовать «новый дипломатический импульс» по Украине.

«Европа не желает принимать мир, который может быть воспринят как победа России. Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований. Пока сохраняется эта ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, остается без шансов на реальный успех», — написало издание.

По оценке публикации, предложения участников встречи изначально не имели перспектив. Причиной названа неготовность к реальному диалогу и попытка заставить Россию пойти на уступки.

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