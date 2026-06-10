Berliner Zeitung: саммит в Лондоне был обречен на провал
Berliner Zeitung назвала безуспешными предложения европейских лидеров и Владимира Зеленского по Украине. Издание считает, что они игнорируют позицию России, сообщает «Царьград».
Berliner Zeitung оценило саммит 7 июня в Лондоне, где Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский пытались согласовать «новый дипломатический импульс» по Украине.
«Европа не желает принимать мир, который может быть воспринят как победа России. Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований. Пока сохраняется эта ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, остается без шансов на реальный успех», — написало издание.
По оценке публикации, предложения участников встречи изначально не имели перспектив. Причиной названа неготовность к реальному диалогу и попытка заставить Россию пойти на уступки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.