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Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта Берестки в ДНР

Российские военнослужащие продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию на Украине. По данным Минобороны , бойцы ВС РФ освободили от противника Берестки.

Населенный пункт Берестки территориально находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Теперь он контролируется российскими военными.

Сообщение от Минобороны об освобождении Берестков поступило 7 декабря.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные могут установить контроль сразу над пятью крупными городами в зоне СВО.