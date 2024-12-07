Берестки в ДНР полностью освобождены от бойцов ВСУ
Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта Берестки в ДНР
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские военнослужащие продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию на Украине. По данным Минобороны, бойцы ВС РФ освободили от противника Берестки.
Населенный пункт Берестки территориально находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Теперь он контролируется российскими военными.
Сообщение от Минобороны об освобождении Берестков поступило 7 декабря.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные могут установить контроль сразу над пятью крупными городами в зоне СВО.