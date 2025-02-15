Бербок выступила против возвращения России в G7
Бербок скептически отнеслась к идее Трампа о возвращении РФ в G7
Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала идею американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.
«Нормальное сотрудничество с этой Россией, с Россией президента Владимира Путина, невозможно», — заявила она.
При этом дипломат не исключила взаимодействие Москвы и Запада в дальнейшем.
Ранее Трамп предлагал рассмотреть предложение по возобновлению участия России в работе группы G7. В Кремле ответили, что Москва предпочтет вариант c G20.