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Бербок приведет «зеленых» в Германии к поражению на выборах

Главе МИД Германии предсказывают политический крах из-за поддержки Киева
Политика

Главе МИД Германии Анналене Бербок предсказывают политический крах на выборах в ФРГ из-за поддержки Киева, пишет РИА Новости.

По данным издания EXXpress, партия «Зелёных» может проиграть на местных выборах в Восточной Германии.

Жители бывшей ГДР большей частью выступают за переговоры и не поддержат воинственную риторику Бербок, указывает издание.

Ранее Бербок назвали исполнительницей поручений США для неоколонизации Европы.