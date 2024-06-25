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Главе МИД Германии Анналене Бербок предсказывают политический крах на выборах в ФРГ из-за поддержки Киева, пишет РИА Новости .

По данным издания EXXpress, партия «Зелёных» может проиграть на местных выборах в Восточной Германии.

Жители бывшей ГДР большей частью выступают за переговоры и не поддержат воинственную риторику Бербок, указывает издание.

Ранее Бербок назвали исполнительницей поручений США для неоколонизации Европы.