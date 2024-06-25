Бербок приведет «зеленых» в Германии к поражению на выборах
Главе МИД Германии предсказывают политический крах из-за поддержки Киева
Главе МИД Германии Анналене Бербок предсказывают политический крах на выборах в ФРГ из-за поддержки Киева, пишет РИА Новости.
По данным издания EXXpress, партия «Зелёных» может проиграть на местных выборах в Восточной Германии.
Жители бывшей ГДР большей частью выступают за переговоры и не поддержат воинственную риторику Бербок, указывает издание.
Ранее Бербок назвали исполнительницей поручений США для неоколонизации Европы.