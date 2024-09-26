Белый дом заявил о необходимости глубокого изучения «плана победы» Зеленского

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал так называемый «план победы» Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что по поручению Джо Байдена его команде вместе с представителями Киева предстоит глубже изучить эти инициативы в ближайшие недели.

Представитель Белого дома также добавил, что Байден и Зеленский планируют провести встречу 12 октября в Германии, где в том числе обсудят эти предложения.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже представил свой «план мира» нынешнему президенту США Джо Байдену и надеется поделиться этим и с кандидатами — Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Последняя заявила, что тоже встретится с Зеленским. Так она пытается укрепить свою репутацию во внешней политике перед предстоящими выборами.