Белый дом вырезал кадры, на которых Трамп аплодирует Путину на красной дорожке

Белый дом вырезал из официальных видео со встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа кадры, на которых последний хлопает в ладоши, ожидая коллегу на красной ковровой дорожке. Внимание на это обратил Guardian, сообщает РБК .

Речь идет о видео, на котором Трамп встречал прилетевшего Путина. Сперва американский президент похлопал в ладоши, после чего протянул руку и поздоровался с российским коллегой.

Тем временем Белый дом показал еще одно видео с рукопожатием Трампа и Путина на летном поле. Лидеры встретились 15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

Западные СМИ отмечали, что при встрече Трамп и Путин шутили, улыбались и обменивались рукопожатиями, «словно старые друзья». После этого лидеры проехались на президентском лимузине хозяина Белого дома.

Американская администрация назвала встречу Путина и Трампа «исторической». Лидеры уже завершили переговоры в узком формате, которые продлились 2 часа 45 минут.

