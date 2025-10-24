Белый дом ввел ограничительные меры против колумбийского лидера
США ввели санкции против президента Колумбии
Соединенные Штаты ввели санкционные меры против президента Колумбии Густаво Петро, сообщает ТАСС.
Решение было опубликовано управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Поводом для введения ограничений стали недавние заявления колумбийского лидера в эфире телеканала Univision, где он заявил, что мировому сообществу необходимо «либо изменить Трампа, либо избавиться от него».
Американский президент Дональд Трамп в ответ охарактеризовал Петро как «бандита и плохого человека», предупредив о возможных «серьезных мерах» в случае продолжения подобной риторики.
Ранее Петро потребовал от Вашингтона объяснений из-за атаки США по рыбацкой лодке.