Белый дом ввел ограничительные меры против колумбийского лидера

Решение было опубликовано управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Поводом для введения ограничений стали недавние заявления колумбийского лидера в эфире телеканала Univision, где он заявил, что мировому сообществу необходимо «либо изменить Трампа, либо избавиться от него».

Американский президент Дональд Трамп в ответ охарактеризовал Петро как «бандита и плохого человека», предупредив о возможных «серьезных мерах» в случае продолжения подобной риторики.

Ранее Петро потребовал от Вашингтона объяснений из-за атаки США по рыбацкой лодке.