Лидер Колумбии Петро призвал США к ответу после убийства рыбака

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал у Соединенных Штатов объяснений из-за удара США по лодке, которая находилась в территориальных водах латиноамериканской страны. Об этом политик написал в своем профиле в соцсети Х, сообщает РЕН ТВ .

Петро подчеркнул, что американские чиновники нарушили суверенитет Колумбии. США убили рыбака в территориальных водах латианомериканской страны.

Убитого звали Алехандро Карранса. Он не торговал запрещенными веществами, а зарабатывал на жизнь только с помощью ловли рыбы, утверждает Петро.

Президент Колумбии отметил, что лодка была в дрейфе. Карранса подал сигнал бедствия, поскольку у него функционировал только один двигатель.

До этого президент США Дональд Трамп отчитался о том, что американские военные уничтожили лодку, шедшую из Колумбии. По словам главы Соединенных Штатов, она якобы транспортировала в Соединенные Штаты наркотики по «хорошо известному маршруту».

Трамп подчеркивал, что на лодке обнаружили запрещенные вещества. Среди них был фентанил.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.