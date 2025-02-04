Белый дом: USAID финансировало комиксы про трансгендеров*

Комиксы про трансгендеров* и удобрение для героина: опубликованы траты USAID

Так, власти США потратили 47 тысяч долларов на «трансгендерную* оперу» в Колумбии и 32 тысячи долларов на «трансгендерные* комиксы» в Перу.

Сотни миллионов долларов из американского бюджета ушло на строительство систем орошения и закупку удобрений в Афганистане, эти деньги в итоге помогали в производстве героина, указано в публикации.

В статье подчеркивается, что USAID не была подотчетна правительству США и скрывала свои расходы от общественности.

Ранее сайт агентства был закрыт, его сотрудники отправлены в отпуск. Организацию временно возглавил глава Госдепа США Марко Рубио.

* Запрещенная в России террористическая организация