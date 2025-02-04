Белый дом: USAID финансировало комиксы про трансгендеров*
Белый дом опубликовал список спорных статей расхода американского агентства по международному развитию, сообщает РИА Новости.
Так, власти США потратили 47 тысяч долларов на «трансгендерную* оперу» в Колумбии и 32 тысячи долларов на «трансгендерные* комиксы» в Перу.
Сотни миллионов долларов из американского бюджета ушло на строительство систем орошения и закупку удобрений в Афганистане, эти деньги в итоге помогали в производстве героина, указано в публикации.
В статье подчеркивается, что USAID не была подотчетна правительству США и скрывала свои расходы от общественности.
Ранее сайт агентства был закрыт, его сотрудники отправлены в отпуск. Организацию временно возглавил глава Госдепа США Марко Рубио.
* Запрещенная в России террористическая организация