Белый дом сомневается в правомочности датского владения Гренландией

Правомочность контроля Дании над Гренландией вызывает сомнения. Главный вопрос состоит в том, по какому праву государство завладело этой землей, рассказал CNN замглавы администрации США Стивен Миллер, сообщает РИА Новости .

«На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — отметил он.

Журналисты попросили Миллера исключить боевые действия для присоединения острова. Однако чиновник отметил, что они вряд ли бы пригодились. Гренландию, по его словам, населяют 30 тыс. человек.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она до сих пор входит в королевство. Однако в 2009 году стала автономной с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

4 января американский президент Дональд Трамп в интервью The Atlantic опять высказался о стратегической важности Гренландии для безопасности США. Остров нужен Соединенным Штатам для обороны.

