Белый дом: Россия разрабатывает ядерное оружие для космоса

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США утверждают, что Россия создает спутник, способный нести ядерный заряд, сообщает RT со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джейка Салливана.

«Соединённые Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство», — указывается в заявлении американского чиновника, опубликованного пресс-службой администрации США.

Салливан считает, что это якобы объясняет решение России наложить вето на предложенный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил поправку России и Китая к американскому и японскому проекту резолюции, призывающую принять оперативные меры по предотвращению размещения оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве.