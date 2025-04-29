Белый дом разрабатывает стратегию на случай попытки импичмента Трампа

Возможность импичмента президента США Дональда Трампа может послужить мощным стимулом для республиканцев в Палате представителей Конгресса, чтобы они поддержали экономическую программу американского лидера, заявил советник главы государства Джон Маклафлин. Белый дом уже занимается вопросом разработки стратегии на случай попытки импичмента, пишет ТАСС .

Основной задачей разрабатываемой стратегии станет воплощение в жизнь плана Трампа по продлению налоговых льгот, установленных в 2017 году. Специалисты планируют сделать акцент в стратегии на эти факты.

Советники американского президента считают, что если в 2026 году в Палате представителей Конгресса США большинство составят демократы, то они действительно могут инициировать импичмент Трампа.

Дональд Трамп — единственный из лидеров Штатов, против которого в прошлом уже было инициировано два импичмента. Он и его команда осознают, как этот процесс может затронуть Белый дом и помешать президенту продвигать свою повестку дня.

Угроза возможного третьего импичмента заставила администрацию США ускорить проведение как можно большего числа запланированных законопроектов до промежуточных выборов в 2026 году.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-демократ Эл Грин намеревался добиваться импичмента Трампа в течение ближайших 30 суток. Такое заявление он делал 6 апреля 2025 года.