Белый дом разрабатывает стратегию на случай попытки импичмента Трампа
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Возможность импичмента президента США Дональда Трампа может послужить мощным стимулом для республиканцев в Палате представителей Конгресса, чтобы они поддержали экономическую программу американского лидера, заявил советник главы государства Джон Маклафлин. Белый дом уже занимается вопросом разработки стратегии на случай попытки импичмента, пишет ТАСС.
Основной задачей разрабатываемой стратегии станет воплощение в жизнь плана Трампа по продлению налоговых льгот, установленных в 2017 году. Специалисты планируют сделать акцент в стратегии на эти факты.
Советники американского президента считают, что если в 2026 году в Палате представителей Конгресса США большинство составят демократы, то они действительно могут инициировать импичмент Трампа.
Дональд Трамп — единственный из лидеров Штатов, против которого в прошлом уже было инициировано два импичмента. Он и его команда осознают, как этот процесс может затронуть Белый дом и помешать президенту продвигать свою повестку дня.
Угроза возможного третьего импичмента заставила администрацию США ускорить проведение как можно большего числа запланированных законопроектов до промежуточных выборов в 2026 году.
Ранее сообщалось, что конгрессмен-демократ Эл Грин намеревался добиваться импичмента Трампа в течение ближайших 30 суток. Такое заявление он делал 6 апреля 2025 года.