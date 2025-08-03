Белый дом продолжает поддерживать главу Пентагона на фоне скандалов

Министр обороны США Пит Хегсет, назначенный на этот пост после карьеры на Fox News, столкнулся с волной критики из-за серии скандалов и конфликтов с высшим военным руководством, сообщает РБК .

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, за время своего пребывания в должности Хегсет допустил несколько серьезных провалов, включая утечку секретного доклада о планируемых ударах по Ирану и скандал с доступом журналиста к закрытой переписке в Signal о военных операциях в Йемене.

«Ситуация с текучестью кадров и отсутствием последовательности в управлении вызывает серьезные опасения», — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

Особую напряженность вызвал конфликт Хегсета с отставным генералом Кристофером Каволи, экс-главкомом сил НАТО в Европе, которого министр пытался уволить досрочно, но в итоге позволил дослужить до пенсии.

Несмотря на это, официальный Вашингтон демонстрирует поддержку Хегсету. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что президент Трамп «полностью уверен» в своем министре обороны, а представитель Пентагона Шон Парнелл назвал источники WSJ «некомпетентными».

Проблемы Хегсета усугубляются его стилем управления — он окружил себя узким кругом доверенных лиц, включая временного главу офиса Рики Буриа, кандидатуру которого Белый дом отказывается утверждать на постоянной основе. Кроме того, министра критикуют за недостаточный контроль над военным бюджетом и отсутствие четкой коммуникации с Трампом по вопросам помощи Украине.

Назначение Хегсета изначально вызывало вопросы из-за отсутствия у него опыта руководства крупными структурами и обвинений в злоупотреблении алкоголем, растратах средств ветеранских организаций и даже сексуальных misconduct в прошлом. Однако пока администрация Трампа не планирует его отставку, несмотря на растущее недовольство среди военных и конгрессменов, указывает издание.