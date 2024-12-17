Белый дом признал успехи России в зоне СВО

США признает успехи России на ряде направлениях в зоне проведения специальной военной операции, но оставляет право Киеву принимать решение о прекращении конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и в вокруг нее», — сказал Кирби, его слова приводит ТАСС.

Чиновник также отметил, что Вашингтон не будет вести переговоры с Москвой о будущем Украины без Киева.

Кирби добавил, что администрация действующего президента США Джо Байдена будет продолжать военную помощь ВСУ для «усиления переговорной позиции».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому «быть готовым к сделке с Россией».