Белый дом представил Трампа как «Мистера Тарифа» на черно-белом фото

Официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X опубликовал стилизованное черно-белое изображение президента США Дональда Трампа с лаконичной и вызывающей подписью: «Мистер тариф», сообщает газета «Известия» .

На фотографии американский лидер изображен в Овальном кабинете, где он, опираясь кулаками о стол, сурово смотрит прямо перед собой, а свет из окна падает на его левую руку.

Изображение было опубликовано в тот же день, когда Трамп объявил о введении с 1 февраля 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Эти меры, которые могут быть повышены до 25%, президент связал с необходимостью достичь соглашения о «приобретении» Гренландии США.

