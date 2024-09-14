Белый дом: позиция США не изменилась по использованию оружия для ударов по РФ

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не изменили позицию по поводу разрешения Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ, пишет РИА Новости.

Он отметил, что изменения во взглядах США в этом вопросе нет и «он бы не ожидал увидеть такие перемены сегодня».

Тем не менее Белый дом после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не заявил о решении Вашингтона по нанесению ударов западным оружием Запада вглубь территории РФ. Политики обсудили разные вопросы, которые касались международной повестки.