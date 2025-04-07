Белый дом ответил на сообщения о желании Трампа отменить пошлины

Белый дом опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает 90-дневную приостановку американских импортных пошлин для всех стран, кроме Китая. В администрации главы государства это назвали «фейковыми новостями», сообщает CNBC .

Ранее в соцсетях появлялась информация, что Трамп якобы может приостановить пошлины против торговых партнеров США. Подобные сообщения распространялись со ссылкой на главу Совета экономических консультантов Кевина Хассета.

7 апреля Хассет действительно заявлял, что Трамп может изменить решение по пошлинам, однако он не говорил о возможной 90-дневной паузе, добавляет РБК.

После публикаций о возможной отсрочке американских пошлин котировки на биржах пошли вверх: при отскоке NASDAQ Composite увеличивался на 4,48%, S&P 500 — на 3,4%, а Dow Jones Industrial Average — на 2,31%. До этого фондовые индексы азиатского рынка обвалились из-за опасений торговой войны.

Подробнее о том, как торговые пошлины Трампа могут отразиться на России, читайте в статье РИАМО.

