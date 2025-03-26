Белый дом обвинил в скандале с чатом противников администрации Трампа

Директор по коммуникациям аппарата Белого дома Стивен Чун назвал информацию об утечке данных о военных операциях США в Йемене, опубликованная журналом The Atlantic, частью целенаправленной кампании против администрации американского президента Дональда Трампа, пишет ТАСС .

По его словам, эта ситуация является «избитым сценарием», используемым противниками президента США. Он также отметил, что такое повторялось и раньше. Также Чун обвинил «антитрамповские силы» в манипуляции фактами и использовании «фейковых СМИ» для распространения дезинформации.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до официального объявления американской операции против йеменских хуситов произошел необычный инцидент. Корреспондент издания The Atlantic случайно оказался участником закрытой дискуссии в приложении Signal, где высокопоставленные лица США планировали предстоящие военные действия.

Журналиста The Atlantic кто-то случайно добавил в беседу, в которой он не должен был состоять. Корреспондент прочел переписку высокопоставленных лиц Белого дома и узнал о подготовке к военной операции против хуситов.