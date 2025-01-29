Белый дом обвинил Байдена в трате 50 млн долларов на презервативы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация бывшего президента США Джо Байдена потратила 50 000 000 долларов на закупку презервативов для жителей сектора Газа. Она добавила, что это «абсурдное использование средств налогоплательщиков», сообщает «Царьград» .

Расходы обнародовал Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый миллиардером и главой компании SpaceX Илоном Маском.

В свою очередь экс-заместитель помощника госсекретаря по израильско-палестинским делам Эндрю Миллер назвал слова Ливитт «нелепыми». По его мнению, «возможно, 50 миллионов долларов были выделены на программы по сексуальному здоровью», включающие не только покупку контрацепции, но и оказание гинекологических и других медицинских услуг.

Ранее новый президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

